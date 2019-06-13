СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-13T19:06:36+03:00

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В Красноярске после ремонта по улице Спандаряна запустят автобусы. К тому же она станет односторонней: по ней можно будет проехать с улицы Шахтеров, а вот выезжать со Спандаряна придется уже через улицу Березина. По задумке УДИБа это позволит разгрузить Шахтеров и снизить аварийность на перекрестке, сообщает 7 канал.

Сейчас на Спандаряна полным ходом идет дорожный ремонт. До этого состояние дорожного полотна было ужасным – яма на яме, так что предприниматели и покупатели, которые приезжают на этой улице в большом количестве, будут довольны. Рабочие уже укладывают бордюры, до начала июля поменяют асфальт, оборудуют две остановки, уберут сухостои и высадят новые деревья. Стоимость ремонта – 14 миллионов рублей.

Правда, парковаться после ремонта на Спандаряна станет сложнее. Парковочные карманы предусмотрены немного дальше, возле института геологии. Также приведут в порядок и внешний облик улицы: у предпринимателей требуют убрать незаконную рекламу и стихийные рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU