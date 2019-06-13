На юге Красноярского края работал директор школы с фальшивым дипломом

СЕГОДНЯ 18:30 2019-06-13T18:30:37+03:00

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В Ермаковском районе работал директор школы с фальшивым дипломом. После прокурорской проверки на него завели уголовное дело. Подробности «Комсомольская правда»-Красноярск выяснила в пресс-службе краевой прокуратуры.

- В личном деле директора одной из школ района имеется диплом о высшем образовании. Был направлен запрос в учебное заведение, где он якобы обучался. Однако оттуда пришел ответ, из которого следует, что руководитель образовательного учреждения обучение в ВУЗе не проходила, диплом о высшем образовании ему не выдавался, - пояснили в ведомстве.

Когда правда выяснилась, администрация Ермаковского района расторгла трудовой договор с директором школы в одностороннем порядке. К тому же на женщину завели дело за использование заведомо подложного документа – ч.3 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Добавим, что приобрести фальшивый документ об образовании подозреваемая могла через интернет на одном из запрещенных сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU