2019-06-13T15:10:38+03:00
Происшествия

Для тушения огня в Красноярском крае на помощь спасателям прибыл пожарный поезд

Благодаря общим усилиям удалось отстоять от огня целый поселок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Для тушения огня в Красноярском крае на помощь спасателям прибыл пожарный поезд. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краюДля тушения огня в Красноярском крае на помощь спасателям прибыл пожарный поезд. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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На тушение пожара в поселке Таежный (Богучанский район) пришлось направить пожарный поезд. Напомним, 12 июня на промбазе, где хранились штабеля леса высотой по 20 метров, произошло возгорание. Огонь быстро охватил склад, возникла угроза того, что он перекинется на жилые дома, ведь расстояние до поселка было не более 500 метров. Вскоре площадь возгорания достигла 20 тысяч квадратных метров.

На помощь спасателям со станции Чунояр отправился пожарный поезд. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Красноярской железной дороги, специализированный состав был привлечен для заправки пожарных расчетов – он обеспечивал запасом воды технику МЧС. Ликвидировать огонь удалось только к утру.

С апреля, когда в регионах Сибири начался пожароопасный сезон, пожарные поезда КрасЖД более 10 раз оказывали поддержку в ликвидации возгораний в населенных пунктах. Сейчас в режиме повышенной готовности находятся 14 специализированных составов. Они дислоцируются на крупных станциях и готовы в кратчайшее время прибыть в любую точку Красноярской магистрали.

Запас воды в пожарном поезде составляет порядка 140 кубометров, что в 70 раз превышает емкость пожарной машины, запас пенообразователя – 6 кубометров. Такой резерв помогает эффективно противостоять огню в местностях, где существует дефицит водных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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