2019-06-13T15:08:19+03:00
Конкурсы и тесты

Появились первые участницы в конкурсе «Красавица в погонах»

Читателям «Комсомолки» предстоит выбрать самую прекрасную сотрудницу ГИБДД
Ирина КИРШЕВА
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Елена очень любит свою работу Фото: УГИБДД Красноярского краяЕлена очень любит свою работу Фото: УГИБДД Красноярского края
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На сайте krsk.kp.ru уже можно полюбоваться первыми участницами фотоконкурса «Красавица в погонах». Каждая из них работает в штате ГИБДД Красноярского края.

Свой профессиональный праздник сотрудники дорожной полиции отмечают 3 июля. В честь этого дня медиахолдинг «Комсомольская правда» запускает фотоконкурс «Красавица в погонах». Предлагаем познакомиться с нашими очаровательными участницами.

Елена Битлац. Работает в ОГИБДД МО МВД России «Минусинский» с августа 2009 года. Очень любит свою работу.

- Я служу в Госавтоинспекции 8 лет, и ни один день не принес мне разочарования, - рассказала Елена «Комсомольской правде» - Красноярск. - Во-первых, обеспечивать безопасность дорожного движения - занятие достойное. Во-вторых, моя работа – это живое общение с людьми и возможность развиваться профессионально. В-третьих, мною гордится моя семья, а особенно мой сын Максим. В минуты отдыха я занимаюсь декоративно-прикладным искусством и активным отдыхом на природе.

Еленой очень гордится семья, особенно ее сын Максим Фото: УГИБДД Красноярского края

Еленой очень гордится семья, особенно ее сын Максим Фото: УГИБДД Красноярского края

Напоминаем, что голосование в конкурсе стартует с 17 июня и продлится по 30 июня (включительно). Подведем итоги 1 июля. В финал попадут три участницы – лидеры голосования.

Торжественное награждение состоится 2 июля, где победительницам вручат дипломы и подарки от издания «Комсомольская правда» - Красноярск и наших партнеров. Обладательницу первого места, помимо этого, ожидает профессиональная фотосессия от фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио «Комсомольская правда - Красноярск» (107,1 fm).

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Подробности на странице конкурса по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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