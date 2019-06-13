Для своих первокурсников СибГУ подготовил в общежитиях Красноярска 1050 мест

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-13T12:46:13+03:00

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Для своих первокурсников Сибирский государственный университет (ранее – Аэрокосмический) подготовил в общежитиях Красноярска 1050 мест.

- К уже имеющимся 850 добавился фонд в более 200 комнат с двух- и трехместным размещением. Они будут базироваться в общежитии № 3 левобережной площадки, расположенном по адресу улица Ленина, 61. Претендовать на них могут только студенты 1 курса обучения, – рассказали специалисты управления социального развития вуза.

Многих выпускников школ в других городах и поселках края, которые в настоящий момент сдают последние ЕГЭ и вот-вот получат аттестаты, такая новость обрадует. Получив место в общежитии, они не будут беспокоиться о том, чтобы снять квартиру или комнату, и сосредоточатся на учебе.

В университете рассказали: чтобы получить место в общежитии, нужно будет лично обратиться в общежитие. Имейте в виду, что заявления на место принимаются только от тех абитуриентов, которые подали оригиналы документов и согласие о зачислении в СибГУ имени М.Ф. Решетнева. Либо можно обратиться к сотрудникам сектора размещения студентов и абитуриентов для подбора жилья в аренду.

Всю подробную информацию можно узнать на официальном сайте вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU