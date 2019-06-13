2019-06-13T12:17:51+03:00
Происшествия

В Красноярском крае пожилые супруги ушли из жизни, оставив записки

Их тела обнаружила родственница
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае пожилые супруги ушли из жизни, оставив запискиВ Красноярском крае пожилые супруги ушли из жизни, оставив запискиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Сухобузимском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти двух пожилых супругов – 64-летнего мужчины и его 53-летней сожительницы. В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что предположительно трагедия произошла накануне, 12 июня.

Вечером жительница поселка Борск не смогла дозвониться до своей сестры. После нескольких попыток решила сходить к ней домой и проверить, в чем дело. Когда пришла в дом, то в сенях обнаружила сестру и ее мужа без признаков жизни. Рядом были записки, в них супруги подтвердили, что уходят из жизни добровольно, - рассказали в следкоме.

Женщина вызвала на место полицию, те передали информацию в следственный комитет. Оперативная следственная группа выехала на место сразу же. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, нет ли в нем криминального составляющего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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