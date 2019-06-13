Глава Красноярска за год увеличил свой доход в два раза

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-13T12:03:55+03:00

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Глава Красноярска Сергей Еремин за год увеличил свой доход в два раза. Налоговая декларация была опубликована в публичном доступе на сайте городской администрации. Так, если в 2017 году он заработал 2,6 миллиона рублей, то в 2018 году уже 5,6 миллиона. Хотя можно предположить, откуда такой рост доходов. Вероятно, разница – это эквивалент квартиры площадью в 50 квадратных метров: на этот раз глава города ее не задекларировал, хотя в 2017 году она у него была.

В собственности Сергея Еремина два жилых дома, гараж, баня и летняя кухня и два земельных участка общей площадью 4,3 тысячи квадратных метров. А также две иномарки – Jeep Wrangler и Audi Q7; мотоцикл ИЖ, прицеп снегоход и мотовездеход.

Супруга мэра за год заработала 1,4 миллиона рублей (на 2 миллиона меньше, чем в 2017 году), она владеет квартирой в 107 квадратных метров и местом на подземной парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU