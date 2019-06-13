2019-06-13T11:32:22+03:00
Происшествия

Красноярцы возмущены: владельцы пони поднимают животных на вантовый мост в лифте

Видимо, так они пытаются проскочить знак запрета
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы возмущены: владельцы пони поднимают животных на вантовый мост в лифте для маломобильных гражданКрасноярцы возмущены: владельцы пони поднимают животных на вантовый мост в лифте для маломобильных гражданФото: Диана ИВАНОВА
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Красноярцев возмутили владельцы пони, которые поднимают своих животных на вантовый мост (и спускают тоже) на лифте. Об одном таком случае рассказал Андрей Максимов на своей странице в «Фейсбуке»: «Ладно, если тема с велодорожками и знаками спорная и понятная для всех, то вот есть другой вопрос. Нормально ли перевозить пони и лошадок в лифте для маломобильных горожан?» По словам красноярца, этот гужевой транспорт на его глазах едва не разнес стеклянную кабину лифта.

Подъемное устройство было построено в рамках благоустройства левобережной набережной Красноярска – для мам с колясками и маломобильных граждан. Но, как оказалось, предприниматели, которые приводят на остров Татышев своих лошадей и пони, чтобы катать на них малышей, тоже облюбовали лифт. При этом у самого входа на вантовый мост стоит знак, запрещающий передвижение на нем гужевого транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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