На территории Красноярского края полыхают более 6 тысяч гектаров леса

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-13T10:04:06+03:00

Пять лесных пожаров удалось потушить за сутки и еще восемь действуют

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На территории Красноярского края, по данным на 8 часов утра 13 июня, в авиационной и наземной зонах зарегистрированы 8 лесных пожаров на площади 6321 гектаров. Как сообщают в минлесхозе края, очаги возгораний зафиксированы в Мотыгинском, Кежемском и Богучанском районах. Большая часть пожаров действует в труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. К местам возгораний оперативно доставлены сотрудники краевого Лесопожарного центра, их силами уже локализовано 4 пожаров на площади 6240 гектаров. В тушении задействованы 239 человек и 12 единиц техники.

По предварительным данным, причиной лесных пожаров стали грозы. Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики и нет.

Жителям края в очередной раз напоминаем, что в регионе действует особый противопожарный режим. Всем желающим прогуляться в лес необходимо быть бдительными при обращении с огнем. Виновным грозит штраф, а при большом ущербе – и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU