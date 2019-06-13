2019-06-13T09:21:52+03:00
Общество

В Красноярске сразу в трех районах отключат холодную воду

Рассказываем, какие именно районы и на какой срок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске сразу в трех районах отключат холодную водуВ Красноярске сразу в трех районах отключат холодную водуФото: Диана ИВАНОВА
Изменить размер текста:

В Красноярске сразу три района остаются без холодной воды. Это:

- целиком Ленинский район;

- часть Кировского района (от проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до улицы Затонской);

- часть Свердловского района (дома на улицах Побежимова и Вавилова).

Кроме того, холодное водоснабжение отключат в поселке Березовка.

Причина отключения – плановый ремонт водозабора на островах Нижний Атамановский и Верхний Атамановский.

Отключение начнется с 23 часов в пятницу, 14 июня. Вернуть воду коммунальщики обещают к 23 часам воскресенья, 16 июня. Однако не исключено, что смогут управиться и раньше.

Добавим, что вторую часть Кировского района и большую часть Свердловского отключение холодной воды днем в период 298 – 30 июня, когда на ремонт остановится водозабор на острове Отдыха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График отключения горячей и холодной воды в Красноярске в 2019 году

Завершился отопительный сезон: коммунальные службы опубликовали график отключения горячей и холодной воды в Красноярске в 2019 году (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцы возмущены: владельцы пони поднимают животных на вантовый мост в лифте
На территории Красноярского края полыхают более 6 тысяч гектаров леса
Подозреваемая в махинациях с лесом красноярская экс-чиновница рассказала о коррупции в отрасли
В Красноярске в детском саду открыли ресторан с авторским меню
В Красноярске на «Столбах» во время соревнований альпинист сорвался со скалы
На руководителя «Таймырского лесничества» завели уголовное дело
Губернатор Красноярского края лично вручил школьникам первые паспорта
В Красноярском крае в страшной аварии погиб 8-летний ребенок
Красноярцев начали штрафовать за купание в неположенных местах
В Хакасии будут судить педофила, совращавшего маленьких девочек через соцсеть
Депутаты отказались запрещать строительство небоскребов в Красноярске
Сотрудники эко-парка «Гремячая грива» рассказали о грудах мусора, который оставляют отдыхающие
В Железногорске за вывеской комиссионки скрывалась контора микрозаймов
В Красноярске льготников вынуждают платить за социальное такси в 8 раз больше
В Красноярском крае из-за пожара на промбазе едва не выгорел целый поселок