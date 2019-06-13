В Красноярске сразу в трех районах отключат холодную воду
В Красноярске сразу три района остаются без холодной воды. Это:
- целиком Ленинский район;
- часть Кировского района (от проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до улицы Затонской);
- часть Свердловского района (дома на улицах Побежимова и Вавилова).
Кроме того, холодное водоснабжение отключат в поселке Березовка.
Причина отключения – плановый ремонт водозабора на островах Нижний Атамановский и Верхний Атамановский.
Отключение начнется с 23 часов в пятницу, 14 июня. Вернуть воду коммунальщики обещают к 23 часам воскресенья, 16 июня. Однако не исключено, что смогут управиться и раньше.
Добавим, что вторую часть Кировского района и большую часть Свердловского отключение холодной воды днем в период 298 – 30 июня, когда на ремонт остановится водозабор на острове Отдыха.
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ИСТОЧНИК KP.RU