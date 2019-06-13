2019-06-13T07:50:12+03:00
Общество

Подозреваемая в махинациях с лесом красноярская экс-чиновница рассказала о коррупции в отрасли

Она дала свое интервью известному московскому журналисту
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Подозреваемая в махинациях с лесом красноярская чиновница рассказала о коррупции в отрасли. Фото: сайт правительства Красноярского краяПодозреваемая в махинациях с лесом красноярская чиновница рассказала о коррупции в отрасли. Фото: сайт правительства Красноярского края
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Подозреваемая в махинациях с лесом экс-министр природных ресурсов Красноярского края Елена Вавилова дала свое интервью журналисту федерального телеканала Андрею Караулову. По словам Елены Вавиловой, проблема в отрасли вызвана недостаточным финансированием – лесничества финансируются меньше чем на половину от нужного объема. К тому же леса в крае вырубаются под видом санитарных рубок после пожаров, а затем продаются в Китай ниже рыночной стоимости – по цене 170 рублей за кубометр, тогда как настоящая цена хвойной древесины на лесной бирже – 4-5 тысяч рублей за кубометр.

Также в своем интервью Вавилова вновь заявила, что уголовное дело в отношении ее носит заказной характер. Напомним, что осенью 2015 года на нее завели дело по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ее обвиняют в том, что она незаконно передала коммерческому предприятию лесных насаждений на 1,8 миллионов кубометров.

Добавим, что в начале июня свое интервью Андрею Караулову дала глава счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко, заявив, что опасается увольнения и уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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