В Красноярске в детском саду открыли ресторан с авторским меню

СЕГОДНЯ 07:07 2019-06-13T07:07:58+03:00

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В Красноярске в детском саду № 301 открыли ресторан с авторским меню. На самом деле это обычная столовая, но усилиями поваров и руководства ее оборудовали так, что ребятишки сюда приходят кушать с огромным удовольствием пять раз в день. А все потому, что в рационе исключительно их любимые блюда. Повара даже сделали вкусными те продукты, которые детям традиционно не нравятся, - рассказали в пресс-службе управления образования.

Плюс подача: кашу теперь подают полосатую, в которой собрано несколько круп. В полезный морковный салат добавили яблоко. Вареное яйцо спрятали в котлете. Нелюбимая тушеная рыба превратилась в суп с рыбными фрикадельками и поджарку с рисом. Одним из самых популярных блюд стал вегетарианский борщ с чесночными пампушками. Ребятня полюбила суп с домашней лапшой, свекольник и горячие бутерброды с сыром.

Педагоги отмечают, что благодаря ликвидации мини-столовых в игровых комнатах, в группах стало больше места для занятий, а на уборку тратится меньше времени. Ресторан расположен рядом с кухней, так что нет необходимости разносить кастрюли по всему садику.

ИСТОЧНИК KP.RU