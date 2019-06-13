2019-06-13T06:49:14+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в страшной аварии погиб 8-летний ребенок

Он находился на заднем сидении автомобиля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в страшной аварии погиб 8-летний ребенок. Фото: пресс-служба полицииВ Красноярском крае в страшной аварии погиб 8-летний ребенок. Фото: пресс-служба полиции
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В Абанском районе в страшной аварии погиб 8-летний ребенок. Полиция возбудила уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали предварительную версию случившегося.

19-летний водитель двигался из Иркутской области в Красноярск автомобиля «Лада». В районе села Долгий Мост Абанского района он не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. В результате, водитель и его 41-летняя пассажирка получили травмы. А 8-летний мальчик, который находился на заднем сидении без специального удерживающего устройства, погиб на месте.

Пострадавшую женщину госпитализировали в абанскую районную больницу. Водителя, после того, как его осмотрели врачи, доставили в отдел полиции.

- В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальная санкция данной статьи предполагает наказание до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения, - сообщили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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