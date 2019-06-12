2019-06-12T13:35:26+03:00
Происшествия

В Хакасии будут судить педофила, совращавшего маленьких девочек через соцсеть

Мужчина представлялся вымышленным именем и отправлял им порнографические фото
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Хакасии будут судить педофила, совращавшего маленьких девочек через соцсетьВ Хакасии будут судить педофила, совращавшего маленьких девочек через соцсетьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии будут судить педофила, совращавшего маленьких девочек через соцсеть, рассказали в пресс-службе регионального Следкома. 38-летний местный житель орудовал в республике 5 лет. От его действий пострадали пять несовершеннолетних девочек возрастом от 10 до 14 лет. Поймали педофила, когда от общения в Сети он перешел к реальным действиям.

- Следствием установлено, что в период с ноября 2013 года по сентябрь 2017 года обвиняемый, используя персональный компьютер, посредством доступа к сети «Интернет», в социальной сети «ВКонтакте», представляясь вымышленным именем, вел с несовершеннолетними девочками переписку, направляя текстовые сообщения, содержащие слова и выражения сексуального характера, изготовлял и рассылал адресатам свои фотографии порнографического содержания, а также фотографии с порнографическим изображением женщин и мужчин, тем самым, склоняя девочек к совершению действий сексуального характера, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии. - При этом, мужчина знал о несовершеннолетнем возрасте потерпевших.

Следствию также удалось выяснить, что педофил причастен и к другим аналогичным преступлениям, - их суд рассмотрит в рамках другого уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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