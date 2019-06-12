2019-06-13T07:15:17+03:00
Общество

Депутаты отказались запрещать строительство небоскребов в Красноярске

Через полгода авторы должны вновь представить его депутатам
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Депутаты отказались запрещать строительство небоскребов в КрасноярскеДепутаты отказались запрещать строительство небоскребов в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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О запрете строительства домов выше 10 этажей в Красноярске заговорили минувшей осенью. Согласно проекту, прошедшему общественные слушания, строительство высоток больше 10 этажей должны были запретить в Центральном, Октябрьском, Свердловском, Советском районах и в деревне Песчанка. Соответствующие поправки в закон подготовили и представили горсовету. Однако накануне комиссия горсовета по градостроительствузарубила поправки, отправив проект изменений в закон на доработку.

Причин, по словам депутата горсовета Сергея Шахматова, несколько. Прежде всего, не понятно, как запрет скажется на стоимости жилья и общем состоянии рынка. Не приведет ли это к росту в городе точечной застройки. Также Шахматов добави, что остается неочевидным, как снижение этажности может благотворно повлиять на экологию в краевом центре. Кроме того, депутаты высказали мнение, что низкая этажность экономически невыгодна застройщикам по объективным причинам и, безусловно, скажется на стоимости жилья.

В итоге, проект отправлен на доработку. Через полгода авторы должны вновь представить его депутатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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