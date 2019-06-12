Сотрудники эко-парка «Гремячая грива» рассказали о грудах мусора, который оставляют отдыхающие

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-12T11:17:57+03:00

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Сотрудники «Гремячей грива» жалуются на отдыхающих, которые, несмотря на наличие урн и туалетов, захламили эко-парк мусором. Обертки от конфет и шоколадок, пластик, бутылки - все это люди бросают, где придется. Пост возмущения они разместили на официальной страничке парке в Инстаграм. С просьбой - не надо мусорить! Это ведь не трудно - собрать за собой все в пакет.

- Мы хотим всем посетителям напомнить, что в парке нет официантов, но есть урны и туалеты! А если вдруг вы случайно пролили что-то, то можно обратиться в визит-центр к администратору - вам всегда помогут, - говорится в сообщении.

Добавим, что урны имеются в парке повсеместно. В зонах, где установлены солики со скамейками, и можно перекусить во время прогулок, также есть урны. Парк открылся осенью прошлого года, и здесь все оборудовано для комфортного отдыха красноярцев: есть освещение, лавочки, спортивные площадки. Отдыхай - не хочу. Одно плохо - теперь здесь есть и мусор, который кто-то после себя просто бросил...

ИСТОЧНИК KP.RU