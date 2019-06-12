В Красноярске льготников вынуждают платить за социальное такси в 8 раз больше

СЕГОДНЯ 06:38 2019-06-12T06:38:41+03:00

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Социальное такси для страдающих почечной недостаточностью жителей Красноярска подорожало сразу в 8 раз, сообщает 7 канал - Красноярск. И хотя стоимость проезда для людей выросла впервые с 2012 года, цена для многих оказалась непомерной. Дело в том, что для поездок на социальном такси на гемодиализ (это жизненно необходимая процедура для пациентов с почечной недостаточностью) выделяется в месяц 13 поездок. 10 оплачивает бюджет, 3 - сам пациент по льготному тарифу.

Но теперь он значительно вырос. И такая поездка обходится дороже, чем на обычном такси. Если оплата была почасовой (100 рублей за час), теперь - исходя из километража (32 рубля за километр). При этом некоторым пациентам до гемодиализного центра добираться приходится из Черемушек или района мясокомбината. В первом случае на поездку уходит больше 2 тысяч, во втором и вовсе космическая цена - 7,6 тысяч. При этом в администрации Красноярска говорят: дескать, и так 7 лет тариф не менялся. Траты, по словам чиновников, высоки: зарплаты водителей, топливо, обслуживание автомобилей.

- Последний раз тарификация была в 2012 году. Понятно, что те тарифы, которые были установлены, сейчас экономически необоснованны и не покрывали расходы учреждения на предоставление данной услуги. А предоставлять услугу в ущерб самому учреждению мы не имеем права, - озвучила позицию властей замруководителя управления соцзащиты Татьяна Ефимович.

ИСТОЧНИК KP.RU