В Красноярском крае из-за пожара на промбазе едва не выгорел целый поселок

СЕГОДНЯ 05:31 2019-06-12T05:31:11+03:00

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Жителям поселка Таежный в Богучанском районе Красноярского края минувшей ночью было не до сна. Пожар, случившийся на местной промбазе, того и гляди мог перекинуться на жилые дома. До поселка было каких-то 500 метров.

...Произошло все в 00.55 по местному времени. На пульт пожарных поступил звонок: на промбазе по улице Новой горят штабеля леса (высота 20 метров) и горбыль (200х100 метров). Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, район, где случился пожар, безводный, поэтому существовала опасность быстрого распространения огня. А жилые дома слишком близко находятся. Общая площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров. Пожарным предстояло главное - не пустить огонь в поселок, а затем и ликвидировать. Поэтому первым делом они стали создавать противопожарный разрыв и водяную завесу. На защиту поселка выдвинулся пожарный поезд со станции Чунаяр.

- На тушение выдвинулись 6 единиц техники и 18 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. - Но группировку постоянно наращивали. Причина пожара – устанавливается.

Спустя несколько часов угроза населенному пункту миновала. Предварительно - пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU