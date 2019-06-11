2019-06-11T16:00:09+03:00
Общество

Главой прокуратуры Якутии назначен красноярец

Это Олег Нарковский, заместитель прокурора края
Ася ЖУКОВА
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Главой прокуратуры Якутии назначен красноярец.Главой прокуратуры Якутии назначен красноярец.
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Главой прокуратуры Республики Саха (Якутия) стал красноярец Олег Нарковский. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Красноярского края, сообщили на сайте ведомства. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

КОНКРЕТНО

Олег Дмитриевич Нарковский родился в 1967 году в городе Кзыл-Орда. Окончил Красноярский государственный университет в 1992-м. Тогда же начал работать в органах прокуратуры.

В разные годы был старшим помощником прокурора Железнодорожного района Красноярска, прокурором и старшим прокурором отдела по расследованию особо важных дел, заместителем прокурора и прокурором Свердловского района.

Имеет множество поощрений, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», а также медалью Руденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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