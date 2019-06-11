Главой прокуратуры Якутии назначен красноярец
Главой прокуратуры Республики Саха (Якутия) стал красноярец Олег Нарковский. Ранее он занимал должность заместителя прокурора Красноярского края, сообщили на сайте ведомства. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.
КОНКРЕТНО
Олег Дмитриевич Нарковский родился в 1967 году в городе Кзыл-Орда. Окончил Красноярский государственный университет в 1992-м. Тогда же начал работать в органах прокуратуры.
В разные годы был старшим помощником прокурора Железнодорожного района Красноярска, прокурором и старшим прокурором отдела по расследованию особо важных дел, заместителем прокурора и прокурором Свердловского района.
Имеет множество поощрений, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», а также медалью Руденко.
ИСТОЧНИК KP.RU