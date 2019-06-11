Беглого миллиардера, оставившего без квартир 1300 дольщиков, хотят признать банкротом

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-11T14:38:58+03:00

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Красноярского миллиардера, директора и владельца стройкомпании «Реставрация» Николая Коваленко требуют признать банкротом. Заявление на предпринимателя, оставившего без квартир 1300 человек, поступило в Арбитражный суд Красноярского края.

Его подал конкурсный управляющий банка «Таатта». Как следует из документов, Коваленко задолжал им 65,5 миллионов рублей. Около семи миллионов – долг по ипотеке. Остальное - суммы, взятые под другие нужды ответчика.

В качестве обеспечения кредитов выступал дом Коваленко почти на 400 квадратных метров в Березовском районе, а также земельный участок в Торгашино. Банк просит начать процедуру реструктуризации долгов. И суд принял заявление к производству.

Между тем сам Коваленко сейчас в Италии под домашним арестом. Говорит, за границу улетел лечиться. Скоро его обещают экстрадировать в Красноярск. Согласно версии следствия, бизнесмена подозревают в хищении более 2 миллиардов рублей, принадлежавших дольщикам. «Реставрация» (до того считавшаяся одной из самых надежных на рынке) не смогла выполнить обязательства перед людьми. И ее признали банкротом.

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В ближайшие месяцы красноярские суды рассмотрят четыре громких дела обманутых дольщиков. В настоящее время в производстве следователей краевой полиции находится 12 уголовных дел, связанных с обманутыми дольщиками (подробнее здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU