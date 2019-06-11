2019-06-11T14:38:58+03:00
Происшествия

Беглого миллиардера, оставившего без квартир 1300 дольщиков, хотят признать банкротом

Он задолжал банку 65,5 млн рублей
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Беглого миллиардера, оставившего без квартир 1300 дольщиков, хотят признать банкротом. Фото: Красдом.Беглого миллиардера, оставившего без квартир 1300 дольщиков, хотят признать банкротом. Фото: Красдом.
Изменить размер текста:

Красноярского миллиардера, директора и владельца стройкомпании «Реставрация» Николая Коваленко требуют признать банкротом. Заявление на предпринимателя, оставившего без квартир 1300 человек, поступило в Арбитражный суд Красноярского края.

Его подал конкурсный управляющий банка «Таатта». Как следует из документов, Коваленко задолжал им 65,5 миллионов рублей. Около семи миллионов – долг по ипотеке. Остальное - суммы, взятые под другие нужды ответчика.

В качестве обеспечения кредитов выступал дом Коваленко почти на 400 квадратных метров в Березовском районе, а также земельный участок в Торгашино. Банк просит начать процедуру реструктуризации долгов. И суд принял заявление к производству.

Между тем сам Коваленко сейчас в Италии под домашним арестом. Говорит, за границу улетел лечиться. Скоро его обещают экстрадировать в Красноярск. Согласно версии следствия, бизнесмена подозревают в хищении более 2 миллиардов рублей, принадлежавших дольщикам. «Реставрация» (до того считавшаяся одной из самых надежных на рынке) не смогла выполнить обязательства перед людьми. И ее признали банкротом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-руководитель красноярской строительной компании «Реставрация» живет в шикарном итальянском особняке

А денег для погашения ущерба обманутым дольщикам у Николая Коваленко нет. Во всяком случае, так он говорит (Подробнее)

Арестованного имущества экс-директора «Реставрации» не хватит для компенсаций обманутым дольщикам

- Я не скрываюсь, я лечусь, у меня почечная недостаточность, - заявил он журналистам. - Повлияли другие факторы на то, что не смог достроить дома, такие как снижение стоимости квартир, повышение на 30 процентов стоимости строительных материалов... (Подробности)

Гендиректор «Реставрации» объявлен в международный розыск.

В ближайшие месяцы красноярские суды рассмотрят четыре громких дела обманутых дольщиков. В настоящее время в производстве следователей краевой полиции находится 12 уголовных дел, связанных с обманутыми дольщиками (подробнее здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главой прокуратуры Якутии назначен красноярец
На выезде из Красноярска снова меняют схему движения
Арест красноярского депутата Титова назвали политическим заказом
Красноярский бурый уголь отгружается для нужд Министерства обороны РФ
В СК рассказали подробности гибели в Енисее 12-летней девочки
Кафе на воде, пляж, причал: заказан проект благоустройства правобережной набережной Красноярска
Четыре новых мотоцикла подарили полку ДПС Красноярска
Красноярцы не хотят жениться на курящих девушках
Красноярский олимпиец Вик Уайлд пригрозил вернуться в США после запрета врачей выступать
«Добрый» сквер в Красноярске провалился под землю после дождей
В Красноярске и крае активизировались клещи
Две парковки у Театральной площади закрывают в Красноярске
У моста «777» в Красноярске утонула 12-летняя девочка
В элитной застройке Студгородка Красноярска отказано судом
Красноярцев просят опознать найденного мертвым на лавочке мужчину
С вантового моста в Красноярске сняли знаки запрещающие движение для велосипедистов
«Запинали насмерть»: в драке на Тотмина в Красноярске убит мужчина
Аудиторы Счетной палаты не захотели «быть приводными ремнями в буровой машине Татьяны Давыденко»