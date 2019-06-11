Арест красноярского депутата Титова назвали политическим заказом

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-11T14:02:07+03:00

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Дело красноярского депутата Заксобрания Сергей Титова назвали политическим заказом и давлением на партию. Напомним, на днях стало известно: замруководителя фракции ЛДПР задержан. Ему вменяют мошенничество в крупном размере. Якобы Титов получил четыре миллиона за покровительство некой компании. Максимальная санкция по статье – 10 лет лишения свободы.

Впрочем, сторонники депутата с обвинениями не согласны. Такое заявление сделали в местном отделении ЛДПР. По словам представителей партии, прямых доказательств вины нет. А арест на два месяца – только попытка добиться от депутата признания. Не исключено, что задержание может быть вызвано антикоррупционной деятельностью Титова, говорят в партии.

- Это абсурдное обвинение, - комментирует «7 Каналу» депутат Александр Глисков. – Судя по кадрам задержания, передачи денег не было. Какими методами получаются такие показания предпринимателей, мы все понимаем. Никаких оснований держать под стражей Сергея по экономическому делу тоже нет. Отдельного упоминания заслуживает фотография якобы с задержания. Это видимо фирменный стиль теперь такой, доказывать обвинение фотографиями с других дел.

ИСТОЧНИК KP.RU