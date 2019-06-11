Красноярский бурый уголь отгружается для нужд Министерства обороны РФ

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-11T13:31:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Бурый энергетический уголь, который добывают горняки Красноярского края, идет на нужды Министерства обороны РФ. Топливо с Переясловского угольного разреза компании «Русский Уголь» в завершившемся отопительном сезоне-2018/2019 поставлялось в котельные Министерства обороны РФ в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области.

«Мы считаем Министерство обороны РФ одним из ключевых партнеров компании «Русский Уголь». Наше сотрудничество длится уже почти десятилетие, и при этом оплата за уголь всегда поступает своевременно и в полном объеме. В этом плане не стал исключением и завершившийся отопительный сезон. Отгрузки твердого топлива федеральным потребителям – важная часть коммерческой стратегии компании. Я рад, что мы успешно завершили отопительный сезон-2018/2019. Надеюсь, что сотрудничество с Министерством обороны РФ продолжится и в следующем отопительном сезоне», - отметил заместитель генерального директора по коммерции АО «Русский Уголь» Эдуард Шаапуни.

Компания «Русский Уголь» ведет добычу каменного и бурого энергетического угля открытым способом в Амурской области, Красноярском крае и Республике Хакасия. Запасы угля компании превышают 1 млрд тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU