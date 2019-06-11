2019-06-11T12:21:42+03:00
Происшествия

В СК рассказали подробности гибели в Енисее 12-летней девочки

Она утонула на глазах у подруг
Ася ЖУКОВА
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В СК рассказали подробности гибели в Енисее 12-летней девочки.В СК рассказали подробности гибели в Енисее 12-летней девочки.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Следователи рассказали об обстоятельствах гибели в Енисее 12-летней школьницы. Девочка утонула на глазах у подруг, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Напомним, трагедия случилась в понедельник, 10 июня. В протоке Енисея возле моста «777» обнаружили тело 12-летней девочки с признаками утопления.

Вот предварительная версия следователей: днем 10 июня сестры 12 и 13 лет, а также их подруга (ровесница старшей) купались в протоке. Младшая сестра предложила переплыть реку и поплыла к противоположному берегу. Однако через несколько метров стала тонуть.

Подруги пытались ее спасти, но не смогли. Выбежали на дорогу, позвали взрослых. Увы, помочь тонущему ребенку никто так и не сумел. Тело достали из воды спасатели.

Следком начал проверку произошедшего. По результатам будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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