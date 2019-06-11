Четыре новых мотоцикла подарили полку ДПС Красноярска

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-11T10:35:35+03:00

А также два велосипеда

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Полк ДПС Красноярска получил четыре новых мотоцикла и два велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». Во вторник, 11 июня, сертификаты на технику передал полицейским глава Красноярска Сергей Еремин.

- В миллионном городе мотовзвод необходим, - подчеркнул руководитель МУ МВД России «Красноярское» Геннадий Березин. – Мотоциклы гораздо маневреннее автомобилей, в заторовой ситуации это неоценимо. К тому же к месту дорожной аварии сотрудники на мотоциклах прибывают быстрее.

Только один инспектор ДПС из мотовзвода за смену выявляет больше 20 нарушений! А все подразделение за год – около 1500. 300 случаев связаны с управлением машиной в пьяном виде, больше 250 – без прав, еще 100 это управление незарегистрированной техникой…

- За год полицейские на мотоциклах оформляют почти 600 дорожно-транспортных происшествий, - отметил Геннадий Березин.

Так что пополнение парка – дело нужное и своевременное.

ИСТОЧНИК KP.RU