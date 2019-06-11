Красноярский олимпиец Вик Уайлд пригрозил вернуться в США после запрета врачей выступать

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-11T10:00:42+03:00

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Олимпийский чемпион из Красноярска Вик Уайлд может вернуться в США из-за вердикта врачей. Медики из ФМБА признали его непригодным и запретили выступать, рассказал сноубордист в своем инстаграме.

Кто не знает, Вику 32 года, он принес сборной России две золотые медали на Олимпиаде в Сочи. Пока его рекорд не смог побить никто из наших сноубордистов. В Сибирь американский спортсмен перебрался вслед за своей девушкой, краснояркой Аленой Заварзиной, бронзовым призером сочинских Игр.

Неужели Вик покинет Россию после решения врачей, обсуждают поклонники. Чтобы остаться в сноуборде, готов на все, заявил Уалд на своей странице. По его словам, если конфликт с министерством не разрешится, нынешняя неделя в российском спорте может стать для него последней:

- ФМБА признала меня негодным для выступлений. Притом что австрийские врачи уверяют, я здоров. Бросать сноуборд не намерен, и у меня все еще есть американский паспорт. Не позволю этим (…) из ФМБА слово сказать в моей карьере.

Вскоре после появления в соцсетях этого заявления, стало известно: допуск получен. Но пока только временный.

МНЕНИЕ

Илья Наймушин, известный красноярский фотограф, блогер

Из-за пресловутой медкомиссии запрещают заниматься большим спортом двукратному олимпионику в составе сборной России по сноуборду Вику Уайлду, которому не позволяют выезжать на сборы и соревнования, не платят стипендию и т. д.. При том, что результат Вика остаётся не превзойдённым ни одним российским спортсменом. Ну нет у нас ни одного олимпийского чемпиона в этом виде спорта. Год назад то же самое проделали с его женой, призёром Олимпиады в Сочи Алёной Заварзиной. И теперь очередной спортсмен высшего мастерства под давлением спортивного руководства вынужден (не стремится, а именно вынужден) искать возможности продолжать карьеру в большом спорте за рубежом. Нам мало грустных примеров, когда те же биатлонисты с русскими фамилиями и происхождением, которых спортивные функционеры лишили возможности выступать за Россию, стабильно приносят победы Словакии, Южной Корее и т. д., значительно опережая лучших представителей нашей сборной?

Неужели Вик покинет Россию после решения врачей?

Медкомиссия в нашем спорте остаётся инструментом для манипуляций с людьми. Помню, как возмутительно завершилась карьера великого яхтсмена Валентина Манкина, трёхкратного олимпийского чемпиона и серебряного призёра по итогам четырёх Олимпиад, 16-кратного чемпиона страны: Манкин говорил, что и в 42 года чувствует себя в отличной форме и не утратил страсти к спортивным соревнованиям и победам. Но чиновники от спорта с помощью медкомиссии выгнали прославленного чемпиона, второго по результатам яхтсмена-олимпийца всех народов в 20-м веке, из команды СССР. Манкин ушёл непобеждённым и уехал работать старшим старшим тренером сборной Италии. Таких примеров у нас не один и не два, а много.

Неужели нельзя оставить в покое людей, которые доказали свою состоятельность и высший класс своими победами и многолетним трудом, предоставив им возможность самим решать, когда завершать спортивную карьеру, а не рубить с помощью медкомиссий и иных средств насильственного выдворения? Пусть они уступят молодёжи в честной спортивной борьбе и покинут большой спорт естественным образом, через смену поколений. А ведь какая красивая история была, которая транслировалась наперебой всеми российскими масс-медиа: американец, который не мог полноценно реализовать себя в Штатах, приехал жить в Россию из-за любви к сибирячке. Вместе счастливые возлюбленные принесли России три олимпийские медали, причём Вик стал единственным в истории двукратным олимпиоником на одних Играх. И такой финал? Вик дал неделю чиновникам: если откажут - уедет обратно в США. Что, нам не нужны мастера такого уровня?

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Константин Пнев, директор красноярской Академии зимних видов спорта, о победе нашего сноубордиста:

- Они оказались не просто сильнее, - мужественнее своих соперников. Одержали победу профессионализмом и целеустремленностью своей. Они готовились и показали, что они сегодня сильнейшая пара и сильнейшие спортсмены планеты. Падение Алены не дало ей бороться за золотую и серебряную медаль, но, - сейчас можно открыть наш секрет, - она выступала травмированной. У Алены полтора месяца назад был сломан лучезапястный сустав руки. Я не знаю, на Олимпиаде сняла она гипс, или тугая повязка была. Она, выступая с травмой, добилась на Олимпиаде бронзовой медали! (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU