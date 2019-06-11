СЕГОДНЯ 08:31 2019-06-11T08:31:15+03:00

«Добрый» сквер в Красноярске провалился под землю после дождей. Фото: Октябрьский район, соцсети.

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«Добрый» сквер в Красноярске начал уходить под землю после первых же сильных дождей. Об этом сообщили в группе «Октябрьский район».

На фото, размещенных в паблике, видно: ситуация серьезная. Брусчатка в сквере на улице Новосибирской,39 А, местами попросту провалилась, обнажив грунт. На таком ненадежном основании уличную мебель перекосило. Прогуляться или посидеть на лавочке невозможно.

Между тем сквер обустроили только в прошлом году. Очистили площадку от построек, вырубили деревья, засыпали старые подвалы. И вдруг – коммунальное ЧП.

Возможно, все произошло из-за недавнего прорыва трубы неподалеку? - предположил кто-то из местных жителей.

- Авария случилась совсем в другом месте, - пояснили в компании «КрасКом». – Есть вероятность, что брусчатка могла провалиться из-за того, что недостаточно уплотнили площадку. К тому же раньше здесь были частные погреба. Возможно, грунт в тех местах размыло дождями.

В администрации обещают: скоро сквер приведут в порядок. Сначала выяснят, по чьей вине произошел провал. Затем рабочие займутся его устранением.

ИСТОЧНИК KP.RU