2019-06-11T06:17:43+03:00
Происшествия

У моста «777» в Красноярске утонула 12-летняя девочка

Его уже нашли
Ася ЖУКОВА
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У моста «777» в Красноярске утонул ребенок.У моста «777» в Красноярске утонул ребенок.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Рядом с мостом «777» в Красноярске утонул ребенок. Трагедия произошла в понедельник, 10 июня, рассказали в КГКУ «Спасатель».

- Водолазы сделали три спуска в Енисей, - уточняют в ведомстве. – В итоге тело ребенка было найдено, а потом передано полиции.

По сведениям наших коллег из newslab, погибла 12-летняя школьница.

Всего за минувшие сутки спасатели выполнили шесть выездов и 24 патрулирования. Так, сотрудники выдвижного поста заповедника «Столбы» выдвигались, чтобы найти пропавших туристов. В тайге (районе кордона Роева) заблудилась целая группа – мужчина и три женщины, сообщили их знакомые. Обследовали 5 километров леса и 26 километров дорог. Но людей не обнаружили. А позже поступила информация: «информация не подтвердилась».

Еще один выезд совершили спасатели канского отряда. Кто-то из местных жителей заметил: в микрорайоне Солнечный оставили бесхозный пакет.

- Была необходима помощь в эвакуации жителей, - делятся в отряде. – Но получили отбой по пути следования. Взрывного устройства обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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