У моста «777» в Красноярске утонула 12-летняя девочка
Рядом с мостом «777» в Красноярске утонул ребенок. Трагедия произошла в понедельник, 10 июня, рассказали в КГКУ «Спасатель».
- Водолазы сделали три спуска в Енисей, - уточняют в ведомстве. – В итоге тело ребенка было найдено, а потом передано полиции.
По сведениям наших коллег из newslab, погибла 12-летняя школьница.
Всего за минувшие сутки спасатели выполнили шесть выездов и 24 патрулирования. Так, сотрудники выдвижного поста заповедника «Столбы» выдвигались, чтобы найти пропавших туристов. В тайге (районе кордона Роева) заблудилась целая группа – мужчина и три женщины, сообщили их знакомые. Обследовали 5 километров леса и 26 километров дорог. Но людей не обнаружили. А позже поступила информация: «информация не подтвердилась».
Еще один выезд совершили спасатели канского отряда. Кто-то из местных жителей заметил: в микрорайоне Солнечный оставили бесхозный пакет.
- Была необходима помощь в эвакуации жителей, - делятся в отряде. – Но получили отбой по пути следования. Взрывного устройства обнаружено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU