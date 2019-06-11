В элитной застройке Студгородка Красноярска отказано судом
Компании «Три медведя» отказано в строительстве элитного дома на территории Березовой рощи Студгородка. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.
Напомним, застройщик намеревался снести свой пансионат неподалеку от стадиона «Динамо» (на улице Ленинградской,11). На его месте было решено возвести восьмиэтажный жилой дом с подземным паркингом и садом на крыше.
Проект вынесли на публичные слушания. Но одобрения общественности он не получил. Ведь из-за него пришлось бы выкорчевать часть березовой рощи. Зимой 2018 года вышло постановление городской администрации о запрете строительства.
В ответ предприниматели обратились в суд, пытаясь оспорить решение. Однако там встали на сторону ответчика. В понедельник, 10 июня, был вынесен вердикт: в постройке дома в березовой роще отказать.
ИСТОЧНИК KP.RU