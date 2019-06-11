В элитной застройке Студгородка Красноярска отказано судом

СЕГОДНЯ 05:56 2019-06-11T05:56:31+03:00

Дома в Березовой роще не будет

Изменить размер текста: A A

Компании «Три медведя» отказано в строительстве элитного дома на территории Березовой рощи Студгородка. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Напомним, застройщик намеревался снести свой пансионат неподалеку от стадиона «Динамо» (на улице Ленинградской,11). На его месте было решено возвести восьмиэтажный жилой дом с подземным паркингом и садом на крыше.

Проект вынесли на публичные слушания. Но одобрения общественности он не получил. Ведь из-за него пришлось бы выкорчевать часть березовой рощи. Зимой 2018 года вышло постановление городской администрации о запрете строительства.

В ответ предприниматели обратились в суд, пытаясь оспорить решение. Однако там встали на сторону ответчика. В понедельник, 10 июня, был вынесен вердикт: в постройке дома в березовой роще отказать.

ИСТОЧНИК KP.RU