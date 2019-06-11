2019-06-11T05:31:59+03:00
Происшествия

Найденного мертвым на лавочке мужчину просят опознать красноярцев

Особая примета – татуировка на пальце [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Найденного мертвым на лавочке мужчину просят опознать красноярцев. Фото «Поиск пропавших детей – Красноярск».Найденного мертвым на лавочке мужчину просят опознать красноярцев. Фото «Поиск пропавших детей – Красноярск».Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

У красноярцев просят помощи в опознании мужчины, найденного мертвым на лавочке в Свердловском районе. Все случилось пять лет назад, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Мужчина был найден 31 июля 2014 года неподалеку от дома на улице 60 лет октября, 67, - поясняет руководитель организации Оксана Василишина. – Установить его личность пока не удалось.

Приметы: рост 183 сантиметра, худощавый, на вид 30-40 лет, темные короткие волосы, карие глаза, нос с горбинкой.

Особые приметы: у основания первой фаланги большого пальца левой руки неразборчивая татуировка 1х1 сантиметр.

Был одет: трико, майка, носки темного цвета.

Если вы узнали этого человека, звоните по номеру 8 (391)233-47-35 (полиция) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

Фото погибшего можно посмотреть здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я по нему очень скучал»: старший брат чудом нашел младшего через 12 лет разлуки

- Мне сын позвонил, говорил: «Отец, а это не твой брат? Ну, тот самый? Вот же, фамилия, имя и возраст – все сходится». Я сначала не поверил, - рассказывает Сергей Пронькин. – А потом мне сын присылает ссылку на социальную сеть, где появилось фото. Я как увидел фотографию, сразу понял: Максим! Сомнений нет. Я столько лет ничего о нем не слышал, а тут просто опешил от неожиданности (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске и крае активизировались клещи
Две парковки у Театральной площади закрывают в Красноярске
У моста «777» в Красноярске утонула 12-летняя девочка
В элитной застройке Студгородка Красноярска отказано судом
С вантового моста в Красноярске сняли знаки запрещающие движение для велосипедистов
«Запинали насмерть»: в драке на Тотмина в Красноярске убит мужчина
Аудиторы Счетной палаты не захотели «быть приводными ремнями в буровой машине Татьяны Давыденко»
В Красноярске дороги ремонтируют на 14 улицах
Такой «Ханумы» красноярские театралы еще не видели!
Не ожидала: в Хакасии гражданке вернули забытые в банкомате деньги
Скончался старейший клирик Красноярской епархии Ириней (Брыскин)
Красноярские заключенные представили на День города свою продукцию
В Красноярске подростки избили сверстницу из-за 25 рублей: заведено уголовное дело
В Красноярске набережная на все лето превратится в зону спортивных событий
В Норильске четверо подростков напали на пожилого мужчину ради планшета
В Красноярском крае трем наркодилерам грозит пожизненный срок
В Красноярском крае с начала года родились 108 детей благодаря процедуре ЭКО
В Канске двух депутатов лишили полномочий
Настрелял на 40 тысяч: в Красноярском крае сельчанин за хулиганство поплатился рублем
Новым министром здравоохранения Красноярского края стал Борис Немик
В Красноярском крае высадили 500 тысяч сосен
Стало известно, почему в Красноярске на острове Татышев гибнут птицы
В Красноярском крае оборудуют шесть новых цифровых кинотеатров в малых городах
В Красноярске собственник потребовал убрать с газона высаженные березы и рябины
Страницу красноярской путешественницы бабы Лены в «Инстаграме» превратили в рекламу сомнительных заработков
Стало известно, где в Красноярске построят крематорий
Хакасские полицейские спасли уснувшего на обочине жителя Минусинска