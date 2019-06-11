Найденного мертвым на лавочке мужчину просят опознать красноярцев

СЕГОДНЯ 05:29 2019-06-11T05:31:59+03:00

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У красноярцев просят помощи в опознании мужчины, найденного мертвым на лавочке в Свердловском районе. Все случилось пять лет назад, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Мужчина был найден 31 июля 2014 года неподалеку от дома на улице 60 лет октября, 67, - поясняет руководитель организации Оксана Василишина. – Установить его личность пока не удалось.

Приметы: рост 183 сантиметра, худощавый, на вид 30-40 лет, темные короткие волосы, карие глаза, нос с горбинкой.

Особые приметы: у основания первой фаланги большого пальца левой руки неразборчивая татуировка 1х1 сантиметр.

Был одет: трико, майка, носки темного цвета.

Если вы узнали этого человека, звоните по номеру 8 (391)233-47-35 (полиция) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

Фото погибшего можно посмотреть здесь.

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- Мне сын позвонил, говорил: «Отец, а это не твой брат? Ну, тот самый? Вот же, фамилия, имя и возраст – все сходится». Я сначала не поверил, - рассказывает Сергей Пронькин. – А потом мне сын присылает ссылку на социальную сеть, где появилось фото. Я как увидел фотографию, сразу понял: Максим! Сомнений нет. Я столько лет ничего о нем не слышал, а тут просто опешил от неожиданности (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU