Вантовый мост Красноярска снова открыли для велосипедистов

СЕГОДНЯ 05:09 2019-06-11T05:09:07+03:00

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На вантовый (Виноградовский) мост Красноярска снова разрешили заезжать велосипедистам. Об этом стало известно в понедельник, 10 июня.

Напомним, в середине мая «Комсомольская правда» - Красноярск обратилась с запросом в Центр реализации социальных проектов (здесь отвечают за содержание общественных пространств, в том числе за вантовый мост и остров Татышев). С тем, чтобы узнать, когда на переправе обновят стершуюся разметку, разделяющую потоки велосипедистов и пешеходов.

Ответ нас обескуражил: зачем там разметка? Мост предназначен исключительно для пешеходов. Тогда как на въезде был знак: движение на велосипедах разрешено.

Однако вскоре – как раз перед празднованием Дня города – его сняли. И закрыли мост для байков. Говорили, он слишком узкий. Так что велосипедистам, скорее всего, не позволят здесь ездить. Чтобы попасть на Татышев придется спешиться и «вести» велосипеды рядом.

Проезд открыт!Фото: Мария ЛЕНЦ

Но идея не прошла. Сразу после праздника запрещающие знаки убрали. Теперь переправа открыта как для пешеходов, так и для велосипедистов.

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Такие перепалки на вантовом (Виноградовском) мосту в Красноярске не редкость. Ведь нынешней весной на переправе, соединяющей центр с островом Татышев, исчезла разметка. Раньше потоки движения пешеходов и велосипедистов разделяли четкие линии, а тут… Разметки нет как нет (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU