Аудиторы Счетной палаты не захотели «быть приводными ремнями в буровой машине Татьяны Давыденко»

СЕГОДНЯ 17:59 2019-06-10T17:59:23+03:00

По словам первого вице-спикера Сергея Попова, депутаты могут уже в ближайшее время создать специальную комиссию для максимально подробного рассмотрения резонансной темы. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ.

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В понедельник, 10 июня, заместитель председателя краевой Счетной палаты Виктор Астраханецев в ходе встречи с первым вице-спикером краевого парламента Сергеем Поповым публично обозначил свою позицию и позицию ряда его коллег по нашумевшему отчету о состоянии лесной отрасли. По словам Астраханцева, интерпретация отчета Татьяной Давыденко была неэтичной, и бросила тень на репутацию всех аудиторов.

- Я и часть аудиторов счетной палаты усматривают в этой благородной и правильной теме личные интересы, которые преследовала Татьяна Алексеевна Давыденко, что несовместимо с этическими нормами, - сказал Астраханцев. - Счетная палата понесла определенные репутационные издержки, поскольку вопросы профессиональные были вынесены в политическую плоскость. По словам первого вице-спикера Сергея Попова, депутаты могут уже в ближайшее время создать специальную комиссию для максимально подробного рассмотрения резонансной темы, если создание такой комиссии потребуется. Также Попов напомнил, что многие аспекты конфликта требуют уточнения и дополнительного изучения специалистами. Правовую же оценку ситуации даст прокуратура, которая сейчас проводит соответствующую проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU