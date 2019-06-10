СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-10T14:34:07+03:00

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Такой «Ханумы» красноярские театралы еще не видели. Джаз-фанк, хип-хоп, брейк, дэнс-холли, грузинские танцы и все это сопровождает классический сюжет гениальной комедии положений, поставленной впервые в 1972 году на сцене Ленинградского Большого драматического театра.

Это будет неожиданная постановка Красноярского музыкального театра. Премьера пройдет 23, 24 и 25 июня и станет закрытием творческого сезона.

- «Ханума» – гениальная комедия положений, где каждый образ, как бриллиант. Настолько яркий, характерный, что мимо этого произведения невозможно было пройти, – отмечает главный режиссер театра Николай Покотыло. – Мне хочется показать этих прекрасных людей: князей, которые прожигают жизнь, торгуют своими титулами; купцов, которые стремятся во дворянство. Это такой грузинский вариант «Мещанина во дворянстве». Здесь при желании можно найти очень много серьезных смыслов. В этом гениальность пьесы, как и всякой классики. Все про нас.

В спектакле много иронии и гротеска. Художник по костюмам Анастасия Шенталинская и хореограф Марина Суконцева готовят уникальный визуальный и пластический образ для каждого персонажа. Спектакль поразит зрителей яркостью сценографии. Только одних костюмов и головных уборов пошивочные цеха создали полторы сотни. И каждый наряд – произведение искусства.

Спектакль пройдет в сопровождении оркестра. Музыкальный руководитель и главный дирижёр театра Валерий Шелепов готовит собственную оркестровку партитуры, которая позволит раскрыть неповторимую красоту музыки Гии Канчели.

Фото: пресс-служба Музыкального театра

ИСТОЧНИК KP.RU