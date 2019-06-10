Не ожидала: в Хакасии гражданке вернули забытые в банкомате деньги

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-10T14:00:32+03:00

Она даже и не помнила, что потеряла их

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В хакасском городе Саяногорске женщине вернули забытые деньги. Она даже не помнила о них. Однако мир не без честных людей, поэтому оставленная купюра вернулась к своей законной владелице.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции, на днях женщина была в магазине и решила снять немного наличных денег. Вставила карту, ввела пин-код, на запрос, сколько хочет снять со счета, ввела сумму – 1000 рублей. Операция прошла успешно, банкомат вернул карту. Женщина забрала карту и ушла, совершенно позабыв о деньгах.

После ее ухода к терминалу подошел мужчина-покупатель и заметил купюру. Находку он передал охраннику магазина, а охранник – полицейскому. По запросу полиции в банке сообщили имя владелицы счета, с которого были списаны деньги в указанный час. В общем, спустя три дня женщине позвонил участковый и попросил зайти к нему на участок. И там вручил забывчивой гражданке ее тысячную купюру.

ИСТОЧНИК KP.RU