2019-06-10T13:48:05+03:00
Общество

Скончался старейший клирик Красноярской епархии Ириней (Брыскин)

Ему было 87 лет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Скончался старейший клирик Красноярской епархии Ириней (Брыскин). Фото: пресс-служба епархииСкончался старейший клирик Красноярской епархии Ириней (Брыскин). Фото: пресс-служба епархии
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Скончался старейший клирик Красноярской епархии схиархимандрит Ириней (Брыскин). Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба епархии. Схиархимандрит Ириней умер 6 июня, в двунадесятый праздник Вознесения Господня, на 88-м году жизни.

Он родился в 1931 году в Алтайском крае. В 1951 – 1955 годах проходил службу в Советской Армии. В 1957 году принял иноческий постриг, затем был пострижен в монахи с именем Серафим. Почти 62 года отец Ириней отдал служению в священном сане, трудясь для утверждения православной веры в разных уголках Сибири.

В 1950-х – 1980-х годах нес пастырское служение в Новосибирске, Красноярске, Томске и Абакане, приходах Алтайского края, Хакасии, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Был духовником разных благочиний Новосибирско-Барнаульской епархии и Красноярской. 4 сентября 2011 года был пострижен в Великую схиму с именем Ириней.

Ириней (Брыскин) войдет в историю Красноярской епархии как один из наиболее выдающихся церковных деятелей эпохи возрождения церковной жизни в регионе. Без его трудов невозможно себе представить восстановление в Красноярске и Благовещенского собора, и Успенского мужского монастыря, и Архиерейского дома с храмом пророка Иоанна Предтечи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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