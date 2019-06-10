2019-06-10T13:31:48+03:00
Общество

Красноярские заключенные представили на День города свою продукцию

Шахматы, картины, шкатулки и не только
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские заключенные представили на День города свою продукцию. Фото: пресс-служба ГУФСИНКрасноярские заключенные представили на День города свою продукцию. Фото: пресс-служба ГУФСИН
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Заключенные, отбывающие уголовное наказание в колониях Красноярска, ИК-22 и ОИК-36, приняли участие в праздновании Дня города. Присутствовать лично на месте праздника, острове Татышев, они, разумеется, не смогли, но зато приготовили продукцию, которая была реализована на ярмарке-продаже красноярцам и гостям краевого центра.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления ГУФСИН, особым спросом у горожан пользовались шашлыки, окрошка, блинчики с различными начинками, чебуреки, печенье, булочки и другие кондитерские изделия.

И не только они. Сувениры и товары народного потребления, которые изготавливают заключенные, также популярны в народе. Потому что выполнены качественно, красиво и старательно. И притом зачастую в единственном экземпляре. На День города раскупались шахматы, нарды, панно, картины, кружки и ложки деревянные, иконы, рыболовные наборы, корзины и шкатулки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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