2019-06-10T12:37:42+03:00
Общество

В Красноярске набережная на все лето превратится в зону спортивных событий

Состязания будут проходить каждые выходные
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске набережная на все лето превратится в зону спортивных событий. Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаВ Красноярске набережная на все лето превратится в зону спортивных событий. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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В Красноярске левобережная набережная на все лето превратится в зону спортивных событий, в которых смогут принять участие все желающие. Расскажем по порядку:

- Ежедневно по будням в 7 часов утра на деревянной террасе в районе спуска с Центрального парка красноярцев ждут утренние оздоровительные зарядки. Можно приходить и взрослым, и детям, занимать свободный уголок и заниматься.

- По средам в 19 часов на этой же площадке инструкторы фитнес-центра Strongo проведут занятия по зумбе.

- Еженедельно по субботам – легкоатлетические пробеги Parkrun на 5 км. Сбор – к 8:45 утра, после разминки старт в 9 часов. Место сбора – у Коммунального моста на радужной лестнице. Такие бесплатные забеги проходят в девятнадцати странах мира, включаю Россию.

- По вторникам с 18 до 20 часов в районе спуска с Центрального парка будет работать площадка городского Центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне».

- В течение лета состоятся Кубок по мультиспорту (различные виды командных испытаний на ловкость и меткость), соревнования по дартсу и оздоровительная скандинавская ходьба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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