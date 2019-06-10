В Норильске четверо подростков напали на пожилого мужчину ради планшета

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-10T12:25:37+03:00

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В Норильске четверо подростков подозреваются в разбойном нападении на 56-летнего мужчину. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого следкома. Подозреваемым – 14, 16, 17 и 18 лет. По версии следствия, инициатором ограбления стал старший из них. Он знал, что у его знакомого мужчины есть планшетный компьютер IRBIS, поэтому предложил компании забрать его.

30 мая подростки надели маски и проникли в квартиру потерпевшего. Тот был дома и не смог предотвратить ограбление, ведь нападавшие угрожали ему ножом. Украденным компьютером они распорядились по своему усмотрению, однако отпраздновать успех не успели. Их вычислили очень быстро и задержали.

В следкоме рассказали, что подозреваемые признали вину полностью и уже раскаялись. Старшему избрана мера пресечения в виде ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU