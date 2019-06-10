В Канске двух депутатов лишили полномочий

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-10T11:04:06+03:00

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В Канске двух депутатов городского Совета лишили полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. Поводом послужила прокурорская проверка сведений о доходах, которые народные избранники указали в своих декларациях.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, один из экс-депутатов в своей справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год не указал доходы своей супруги. Она является индивидуальным предпринимателем и ее доход за год составил более 8 миллионов рублей. Другой депутат не сообщил о том, что у его супруги есть легковой автомобиль стоимостью более 1 миллиона рублей.

Прокурор направил в адрес Канского Горсовета представление о досрочном прекращении полномочий двух депутатов, но там его проигнорировали. Тогда пришлось решать вопрос через суд. И уже суд досрочно прекратил полномочия депутатов в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU