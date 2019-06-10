Настрелял на 40 тысяч: в Красноярском крае сельчанин за хулиганство поплатился рублем

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-10T10:41:41+03:00

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В Ермаковском районе лихой сельчанин за стрельбу на улице поплатился рублей. По какому поводу была устроена пальба в небо из охотничьего ружья, история умалчивает. Видимо, молодой человек был в хорошем настроении подшофе. Однако правоохранители его поступок оценили как нарушение общественного порядка. Ружье с патронами у сельчанина конфисковали. А ему самому суд назначил штраф в размере 40 тысяч рублей.

Однако штраф оплачивать он не торопился, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления судебных приставов. Уведомление от пристава-исполнителя игнорировал. И когда назначенный судом срок для добровольной оплаты штрафа истек, молодой человек обнаружил, что у него его банковский счет, куда ему переводят заработную плату, заблокирован. К тому же молодому человеку запретили выезжать за границу и предупредили, что к сумме штрафа добавится еще 7 % исполнительского сбора. После этого 40 тысяч штрафа были выплачены государству.

ИСТОЧНИК KP.RU