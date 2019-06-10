2019-06-10T10:12:59+03:00
Общество

Новым министром здравоохранения Красноярского края стал Борис Немик

Документ о назначении подписал губернатор края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новым министром здравоохранения Красноярского края стал Борис НемикНовым министром здравоохранения Красноярского края стал Борис НемикФото: Мария ЛЕНЦ
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Новым министром здравоохранения Красноярского края стал Борис Невим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Александр Усс. Он сменил на посту Виталия Денисова, который ушел в отставку 4 июня.

Известно, что новый министр в здравоохранении не новичок. Он окончил в 1988 году Красноярский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». До 2006 года он работал в Медико-санитарной части № 42, сначала врачом-интерном, затем кардиологом диагностического центра и заведующим диагностического центра. В 2006 году Борис Немик начал исполнять должность начальника отдела по организации медицинской помощи взрослому населению агентства здравоохранения и лекарственного обеспечения Красноярского края.

С сентября 2008 года – заместитель руководителя агентства по организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения Красноярского края, с сентября 2012 года – замминистра здравоохранения Красноярского края. В январе 2014 года принял на себя руководство главным управлением здравоохранения Красноярска. В августе 2018 – вновь заместитель министра здравоохранения Красноярского края.

До последнего времени Борис Немик исполнял обязанности начальника управления организации ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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