Новым министром здравоохранения Красноярского края стал Борис Немик
Новым министром здравоохранения Красноярского края стал Борис Невим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Александр Усс. Он сменил на посту Виталия Денисова, который ушел в отставку 4 июня.
Известно, что новый министр в здравоохранении не новичок. Он окончил в 1988 году Красноярский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». До 2006 года он работал в Медико-санитарной части № 42, сначала врачом-интерном, затем кардиологом диагностического центра и заведующим диагностического центра. В 2006 году Борис Немик начал исполнять должность начальника отдела по организации медицинской помощи взрослому населению агентства здравоохранения и лекарственного обеспечения Красноярского края.
С сентября 2008 года – заместитель руководителя агентства по организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения Красноярского края, с сентября 2012 года – замминистра здравоохранения Красноярского края. В январе 2014 года принял на себя руководство главным управлением здравоохранения Красноярска. В августе 2018 – вновь заместитель министра здравоохранения Красноярского края.
До последнего времени Борис Немик исполнял обязанности начальника управления организации ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования края.
ИСТОЧНИК KP.RU