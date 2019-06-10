В Красноярском крае высадили 500 тысяч сосен

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-10T09:39:42+03:00

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В Дзержинском лесничестве высадили 500 тысяч молодых сосен на площади 120 гектаров. Таким образом решается вопрос восстановления лесного фонда, который пострадал в 2017 году в результате крупного пожара. После посадки в течение 5 лет за молодыми саженцами будут ухаживать – полоть от сорняков, рыхлить почву, менять те, что не приживутся, на новые.

По словам министра лесного хозяйства Дмитрия Маслодудова, в крае принимаются беспрецедентные меры для сохранения баланса между вырубкой и воспроизводством лесов.

- Мероприятия по увеличению объемов лесовосстановления и приобретения лесхозтехники запланированы в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов». Вступили в силу новеллы законодательства, согласно которым восстанавливать леса будут все, кто их вырубает. Безусловно, огромный вклад в эту масштабную работу вносят и ответственные лесопользователи, такие как компания РУСАЛ, которая запустила проект «Под зеленым крылом» и уже приступила к восстановлению лесов и охране их от пожаров, - отметил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU