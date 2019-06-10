Стало известно, почему в Красноярске на острове Татышев гибнут птицы

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-10T11:56:58+03:00

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Красноярская природоохранная прокуратура проверила информацию о гибели птиц на острове Татышев, которая появилась несколько недель назад в социальных сетях и ряде городских СМИ. Суть проблемы в том, что возле нового здания «Визит-центра», который находится рядом со входом на Татышев со стороны вантового моста, стали находить мертвых птиц. Выяснилось, что проблема в стеклянном фасаде здания. Птицы теряют ориентацию из-за отражения витражей, врезаются в них и гибнут при падении на землю.

Собственником «Визит-центра» является МАУ «Центр реализации социальных проектов». Именно к нему прокуратура и выставила претензии о нарушении федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «О животном мире». На основании этого витражи «Визит-центра» необходимо оборудовать защитными устройствами, которые будут предотвращать жесткое столкновение птиц со стеклом.

ИСТОЧНИК KP.RU