2019-06-10T11:56:58+03:00
Происшествия

Стало известно, почему в Красноярске на острове Татышев гибнут птицы

Претензии – к владельцу «Визит-центра»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стало известно, почему в Красноярске на острове Татышев гибнут птицыСтало известно, почему в Красноярске на острове Татышев гибнут птицыФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская природоохранная прокуратура проверила информацию о гибели птиц на острове Татышев, которая появилась несколько недель назад в социальных сетях и ряде городских СМИ. Суть проблемы в том, что возле нового здания «Визит-центра», который находится рядом со входом на Татышев со стороны вантового моста, стали находить мертвых птиц. Выяснилось, что проблема в стеклянном фасаде здания. Птицы теряют ориентацию из-за отражения витражей, врезаются в них и гибнут при падении на землю.

Собственником «Визит-центра» является МАУ «Центр реализации социальных проектов». Именно к нему прокуратура и выставила претензии о нарушении федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «О животном мире». На основании этого витражи «Визит-центра» необходимо оборудовать защитными устройствами, которые будут предотвращать жесткое столкновение птиц со стеклом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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