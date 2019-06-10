2019-06-10T09:00:09+03:00
Общество

В Красноярском крае оборудуют шесть новых цифровых кинотеатров в малых городах

За счет федерального бюджета
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае оборудуют шесть новых цифровых кинотеатров в малых городахВ Красноярском крае оборудуют шесть новых цифровых кинотеатров в малых городахФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Красноярском крае оборудуют шесть новых цифровых кинотеатров в малых городах. Деньги на это дает бюджет, а инициатива принадлежит Российскому фонду кино. Заявку на конкурс в поддержку кинозалов от края подали 9 населенных пунктов с численностью менее 500 тысяч человек. Отобраны для реализации 6 заявок. Таким образом современные 3D-кинотеатры появятся в Дзержинском, Боготоле, Ужуре, Агинском, Назарово и Норильске.

На весь край будет выделено 30 миллионов рублей, то есть в среднем по 5 миллионов на каждую новую киноточку. На эти деньги нужно будет приобрести современное проекционное и звуковое оборудование. А вот о кинозале муниципалитетам придется позаботиться самим. Впрочем, это не так сложно. И еще одно условие, при котором Российский фонд кино согласен финансировать проекты, - это обязательный показ отечественного кино, не менее половины всех киносеансов.

Остается добавить, что такие кинотеатры уже оборудованы в Бородино, Дивногорске, Сосновоборске, Шарыпово, Уяре, Новоселово, Курагино и в Балахте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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