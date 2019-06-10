2019-06-10T07:54:25+03:00
Общество

Страницу красноярской путешественницы бабы Лены в «Инстаграме» превратили в рекламу сомнительных заработков

Фейковые личности пользуются славой умершей женщины для обогащения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Страницу красноярской путешественницы бабы Лены в «Инстаграме» превратили в рекламу для сомнительных заработков. Фото: соцсетиСтраницу красноярской путешественницы бабы Лены в «Инстаграме» превратили в рекламу для сомнительных заработков. Фото: соцсети
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Страницу знаменитой красноярской путешественницы бабы Лены Ерховой в «Инстаграме» превратили в рекламу сомнительных интернет-заработков. Последняя запись от имени бабы Лены была сделана 8 декабря 2018 года: «За двое суток мне написали сотни людей из Бразилии! Приглашают в гости! Спасибо вам огромное за теплые слова и пожелания! Обязательно приеду!». На этом история путешествий обрывается. Напомним, что любимая многими красноярцами, известная во всей стране 91-летняя путешественница скончалась 17 января этого года от тяжелой болезни.

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Страницу красноярской путешественницы бабы Лены в «Инстаграме» превратили в рекламу для сомнительных заработков
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Но четыре дня назад страницу бабы Лены облюбовали, по всей вероятности, фейковые пользователи, которые засорили ленту постами с рекламой якобы больших заработков. По заверениям автором постов (авторы разные, а фразы одинаковые), нужно только перейти на их страницы и там будет подробная инструкция, как ничего не делать и деньги грести лопатой – до 70 тысяч рублей в неделю. Видимо, авторы постов должны зарабатывать на переходах, только вот странички, на которые они ссылаются, в нашей стране недоступны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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