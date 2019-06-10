Стало известно, где в Красноярске построят крематорий

СЕГОДНЯ 06:38 2019-06-10T06:38:32+03:00

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Стало известно, где в Красноярске планируется построить крематорий. Это участок, который находится слева от главного входа на кладбище «Бадалык». Информация – от первого вице-мэра города Владислава Логинова. Инвестор, чей проект победил в конкурсе, обойдя трех других соперников, владеет участком площадью около 14 тысяч квадратных метров – этого как раз хватит, чтобы полностью воплотить проект.

Однако точной гарантии, что крематорий появится именно здесь, нет. Предварительно нужно провести разного рода исследования участка, он должен соответствовать техническим характеристикам. И только если специалисты признают, что строительство крематория на этом месте не противоречит никаким нормам, мэрия даст разрешение на это.

Добавим, что возведение крематория должно начаться уже в этом году, а закончено – к концу 2020 года. Проект выбирали, что называется, всем миром. И комиссия, и горожане, сошлись во мнении, что самый лучший – это проект под №1 со светящимся крестом.

ИСТОЧНИК KP.RU