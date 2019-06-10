Хакасские полицейские спасли уснувшего на обочине жителя Минусинска

СЕГОДНЯ 06:03 2019-06-10T06:03:23+03:00

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Хакасские дорожные полицейские спасли уснувшего на обочине дороги жителя Минусинска. Как это было, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. Экипаж ДПС патрулировал трассу в районе деревни Чапаево, когда заметил в кустах фигуру человека. Остановились, подошли и увидели неподвижно лежащего мужчину в трико и футболке. Стражи правопорядка признаются, что их первая мысль была: «Лишь бы жив».

Незнакомец оказался живым, хоть и замерз очень сильно, ведь ночью было довольно прохладно. Термос с горячим чаем, который взяли с собой полицейские, оказался очень кстати. Мужчина отогрелся и рассказал свою историю. Ему 35 лет, живет в Минусинске, а работает в Чапаево. Накануне крепко выпил и решил пешком добраться до Абакана. Расстояние всего-то километров двадцать, но мужчина не рассчитал свои силы, устал и решил немного поспать. Если бы не полицейские, которые заметили его, эта история могла бы закончиться трагически.

ИСТОЧНИК KP.RU