2019-06-10T06:03:23+03:00
Происшествия

Хакасские полицейские спасли уснувшего на обочине жителя Минусинска

Мужчина пешком отправился в путь, да не смог дойти
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Хакасские полицейские спасли уснувшего на обочине жителя МинусинскаХакасские полицейские спасли уснувшего на обочине жителя МинусинскаФото: Диана ИВАНОВА
Изменить размер текста:

Хакасские дорожные полицейские спасли уснувшего на обочине дороги жителя Минусинска. Как это было, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. Экипаж ДПС патрулировал трассу в районе деревни Чапаево, когда заметил в кустах фигуру человека. Остановились, подошли и увидели неподвижно лежащего мужчину в трико и футболке. Стражи правопорядка признаются, что их первая мысль была: «Лишь бы жив».

Незнакомец оказался живым, хоть и замерз очень сильно, ведь ночью было довольно прохладно. Термос с горячим чаем, который взяли с собой полицейские, оказался очень кстати. Мужчина отогрелся и рассказал свою историю. Ему 35 лет, живет в Минусинске, а работает в Чапаево. Накануне крепко выпил и решил пешком добраться до Абакана. Расстояние всего-то километров двадцать, но мужчина не рассчитал свои силы, устал и решил немного поспать. Если бы не полицейские, которые заметили его, эта история могла бы закончиться трагически.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске собственник потребовал убрать с газона высаженные березы и рябины
Страницу красноярской путешественницы бабы Лены в «Инстаграме» превратили в рекламу сомнительных заработков
Стало известно, где в Красноярске построят крематорий
В Красноярском крае предприятие не оплатило сверхурочные пятистам рабочим
В Хакасии мужчина напал на полицейского-стажера с двумя ножами
На Красноярском море сломался катер: четыре туриста оказались в ловушке
В Красноярском крае ветряной оспой переболели за год 14,9 тысяч человек
«Помогите!»: брошенная с балкона записка спасла детей, запертых матерью на несколько дней
27-летний парень зарубил топором четырех человек и хотел сжечь тела
Сильные дожди с грозами и градом надвигаются на Красноярский край
«Ждали, как Деда Мороза»: концерт Басты прошел в Красноярске
Срывался по-настоящему. Канатоходец прошел над вантовым мостом в Красноярске
Ребенок покрылся жуткой сыпью после купания в озере Песчанка в Красноярске
Тело женщины достали из Енисея у Речного вокзала
Вылетевших на встречку нарушителей в Красноярском крае поймали с вертолета спецназа
Президент России обратил внимание на Минусинскую долину
В красноярской школе мальчики и девочки будут учиться отдельно
В Красноярске будут судить директора турфирмы за обман 58 клиентов
В Красноярске чемпионат по ношению жен закончился травмой
Следственный комитет сообщил причину задержания депутата Заксобрания Красноярского края
Фестиваль «МИР Сибири» пройдет под эгидой ЮНЕСКО
В Красноярске задержали рейсовый автобус с неисправными тормозами
В Красноярске арестовали депутата Законодательного собрания