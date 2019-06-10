На Красноярском море сломался катер: четыре туриста оказались в ловушке

СЕГОДНЯ 04:19 2019-06-10T04:19:03+03:00

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На Красноярском море сломался катер и четыре туриста оказались в ловушке. Это произошло в минувшую субботу, 8 июня. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», четыре приятеля собрались попутешествовать на катере по водохранилищу. В заливе Бирюса неожиданно заглох двигатель у катера. Справиться с проблемой самостоятельно путешественники не смогли, а шансов добраться до берега вплавь у них не было.

На их счастье, в этом месте ловит сотовая связь, поэтому они смогли дозвониться на телефон экстренной службы 112 и вызвать на подмогу спасателей. Что, собственно, и было сделано. Сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда эвакуировали с катера всех четверых туристов. При этом одному из них потребовалась помощь. Что стало со сломавшимся катером, не уточняется.

А в воскресенье 9 июня красноярским спасателям пришлось выезжать на Абаканскую протоку, где перевернулась лодка с людьми. Три человека были эвакуированы и доставлены на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU