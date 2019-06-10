СЕГОДНЯ 03:56 2019-06-10T03:56:53+03:00

В Красноярском крае ветряной оспой переболели за год 14,9 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае ветряной оспой за весь 2018 год переболели 14 866 человек. Это 546,6 случаев на 100 тысяч населения. По сравнению с 2017 годом уровень заболеваемости снизился на 16,8 % (656,7 на 100 тысяч населения – 18 824 случая). Такими цифрами поделился с «Комсомольской правдой»-Красноярск краевой Роспотребнадзор.

По словам специалистов, ветряная оспа встречается повсеместно и является чрезвычайно контагиозным заболеванием со 100% восприимчивостью. Источник инфекции – больной ветряной оспой. Больные становятся заразными в конце инкубационного периода (за 48 ч до появления сыпи) и продолжают представлять опасность для окружающих до 5-го дня с момента появления последнего элемента сыпи. Механизм передачи – воздушно-капельный, при этом вирус выделяется в огромном количестве при кашле, разговоре, чихании. Ветряной оспой болеют преимущественно дети в возрасте от 1 года до 10 лет, чаще в возрасте 3-4 лет.

Наиболее эффективным методом профилактики ветряной оспы является профилактическая прививка, которая может проводиться как в плановом, так и в экстренном порядке в случае контакта с больным ветряной оспой в лечебно-профилактической организации по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU