2019-06-09T15:33:34+03:00
Происшествия

27-летний парень зарубил топором четырех человек и хотел сжечь тела

Теперь ему грозит до 20 лет
Ася ЖУКОВА
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27-летний парень зарубил топором четырех человек и хотел сжечь тела.27-летний парень зарубил топором четырех человек и хотел сжечь тела.Фото: Мария ЛЕНЦ
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27-летний парень из Канска Красноярского края устроил кровавую расправу над четырьмя приятелями. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Все произошло ночью 28 мая 2018 года. В селе Тасеево молодой человек вместе с братом и знакомыми (им было от 22-х до 65-ти лет) распивал спиртное. В какой-то момент между ними и парнем возник конфликт. Тогда он схватил топор и набросился на «обидчиков». Двоих зарубил сразу. Еще двое успели выбежать во двор, но он сумел догнать их. Все четверо умерли на месте от ран.

Поняв, что натворил, обвиняемый понял: надо уничтожить улики. Затащил тела в дом и решил его поджечь. Попросил у жены брата бензин, облил комнаты, но ничего не загорелось. Тогда он сбежал в Канск, где на следующий день был арестован.

Свою вину парень признал. Материалы дела отправили в суд. Если вина будет доказана, за массовое убийство может грозить до 20 лет. Накажут и женщину, которая нашла бензин для поджога. Против нее возбудили дело по признакам статей «Пособничество» и «Укрывательство особо тяжкого преступления».

ИСТОЧНИК KP.RU

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