2019-06-09T12:51:36+03:00
Общество

«Ждали, как Деда Мороза»: концерт Басты прошел в Красноярске

Фанаты рассказали, как это было
Ася ЖУКОВА
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«Ждали, как Деда Мороза»: концерт Басты прошел в Красноярске. Фото: соцсети.«Ждали, как Деда Мороза»: концерт Басты прошел в Красноярске. Фото: соцсети.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Рэпер Василий Вакуленко (он же Баста) дал концерт в «Платинум Арене» Красноярска в субботу, 8 июня. Певец, известный также как один из наставников в шоу «Голос», порадовал публику своими хитовыми треками, а еще поддержал со сцены нашего борца Петра Яна перед его боем в Чикаго. Как выступил Баста в Красноярске, рассказали фанаты в соцсетях:

- Мы приехали из Братска в Красноярск специально к тебе на концерт. Было супер, спасибо!

- Шла с обычным настроением, я не поклонница Басты и песен его не знаю, но очень довольна концертом! Вася - молодец.

- Были на танцполе, полет нормальный.

- Василий и команда, конечно, выкладывались на 100%, но при всем огромном уважении звук был ужасный, слов не разобрать. Впечатление испорчено.

- Звук, правда, был, как на выпускном. И ждали тебя после начала почти час, как Деда Мороза.

- Было нереально круто! Жаль, что взяли билеты не в фан-зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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